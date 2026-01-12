Трамп взорвет Иран изнутри: раскрыт секретный план Вашингтона

Вашингтон отказался от планов прямой военной интервенции в Иран, сделав ставку на скрытую дестабилизацию обстановки внутри исламской республики. Об этом в интервью изданию News.ru сообщил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

По оценке эксперта, администрация президента Дональда Трампа вынуждена прибегнуть к технологиям «цветных революций», так как открытый конфликт несет неприемлемые риски.

«Какой-то масштабной интервенции быть не может, так как Конгресс США недавно урезал возможности Дональда Трампа по применению армии. Да и понятно, что если отправлять войска в Иран, это будет катастрофа для Штатов», — пояснил аналитик в беседе с журналистами.

Константин Блохин отметил, что, несмотря на ограничения в использовании военной силы, Белый дом крайне заинтересован в массовых протестах.

«Скорее всего, ставка будет делаться на подрыв с помощью технологий цветных революций», — добавил эксперт.

По словам собеседника издания, для Вашингтона и Тель-Авива критически важно «максимально ослабить Иран, фактически устранив его с политической арены». При этом политолог подчеркнул, что сценарий, примененный к другим странам, здесь будет реализовываться с особой осторожностью и скрытностью.

«И поэтому ставка будет делаться на раскачивание именно изнутри, как они это и раньше делали по всему миру», — резюмировал американист.

Ранее ситуацию внутри страны прокомментировал министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Дипломат сообщил послам иностранных государств о перехваченных голосовых сообщениях, в которых организаторы беспорядков получали инструкции из-за рубежа. Им предписывалось открывать огонь по полиции или гражданскому населению для увеличения числа жертв.

Также Аракчи подтвердил готовность к диалогу с США по иранской ядерной программе, но подчеркнул, что общение должно проходить без диктата, на принципах взаимного уважения.