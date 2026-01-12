На Западе забили тревогу из-за послания Путина Европе

Президент России Владимир Путин продемонстрировал лидерам стран Европы, что они не смогут спрятаться от ракеты "Орешник", пишет Bloomberg.

Путин показал главам европейских стран, что он может ударить в любую точку на континенте, используя баллистическую ракету средней дальности, которая даст очень мало времени для реагирования и практически исключит возможность перехвата, поделился своей точкой зрения автор публикации.

Фон дер Ляйен обратилась с призывом к России

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию главы российского государства.

Средства массовой информации писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра столицы Украины Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры, в ряде районов наблюдаются перебои с электричеством.