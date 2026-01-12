В МИД высказались о разрушении Киевом переговорного процесса
Киев и Европа намереваются разрушить все переговорные треки по урегулированию украинского конфликта. Об этом высказался посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости.
«Установка и Европы, и Украины — на полное стремление разрушить любые переговорные треки», — подчеркнул он.
Мирошник назвал задачу терактов Киева на территории России
По словам Мирошника, Киев поставил Стамбульский трек на паузу, а все предложения России остались без ответа, что разрушает переговорный процесс.