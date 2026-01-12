Киев и Европа намереваются разрушить все переговорные треки по урегулированию украинского конфликта. Об этом высказался посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«Установка и Европы, и Украины — на полное стремление разрушить любые переговорные треки», — подчеркнул он.

Мирошник назвал задачу терактов Киева на территории России

По словам Мирошника, Киев поставил Стамбульский трек на паузу, а все предложения России остались без ответа, что разрушает переговорный процесс.