Путин отметил весомый вклад работников прокуратуры в борьбу с коррупцией

Сотрудники органов прокуратуры вносят весомый вклад в борьбу с преступностью и коррупцией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к сотрудникам прокуратуры по случаю их профессионального праздника.

"Вы решаете широкий круг задач по выявлению, пресечению и предупреждению нарушений закона. Отстаиваете и восстанавливаете права и интересы граждан, общества и государства. Вносите весомый вклад в борьбу с преступностью и коррупцией. Поддерживаете государственные обвинения в судебных инстанциях", - сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что в этой работе не может быть места формальному подходу, потому что от решений прокурора зависят судьбы россиян и их вера в справедливость решений государства. Путин выразил уверенность в том, что сотрудники прокуратуры продолжат добросовестную работу и будут и дальше надежно охранять закон и порядок.