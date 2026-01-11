Симоньян рассказала, почему Россия не бомбит Киев

Илья Родин

Россия не бомбит Киев, потому что там «наш Крещатик» и «наша Лавра», рассказала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. Об этом пишет РИА Новости.

© РИА Новости

По данным агентства, пользователи соцсетей на фоне различных атак со стороны ВСУ неоднократно призывали нанести жесткие ответные удары по Киеву, Львову, Одессе, стереть их с лица Земли.

«Мне кажется, что мы не бомбим Киев, потому что там наш Крещатик, там наша Лавра. Это наше всё. И если это не будет всё завтра опять наше, то будет послезавтра», — отметила Симоньян.

Журналистка подчеркнула, что это её оценочное мнение как журналиста и человека, не имеющего государственной должности.