Симоньян рассказала, почему Россия не бомбит Киев

Россия не бомбит Киев, потому что там «наш Крещатик» и «наша Лавра», рассказала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, пользователи соцсетей на фоне различных атак со стороны ВСУ неоднократно призывали нанести жесткие ответные удары по Киеву, Львову, Одессе, стереть их с лица Земли.

«Мне кажется, что мы не бомбим Киев, потому что там наш Крещатик, там наша Лавра. Это наше всё. И если это не будет всё завтра опять наше, то будет послезавтра», — отметила Симоньян.

Журналистка подчеркнула, что это её оценочное мнение как журналиста и человека, не имеющего государственной должности.