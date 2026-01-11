В Госдуме рассказали о причине появления «наливаек» в России

Это было сделано для обхода запрета на продажу алкоголя в ночное время.

Такое мнение в разговоре с ОТР выразил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

«Потому что те, кто «наливайки» создавал изначально, делали их для того, чтобы обойти ночную продажу алкоголя. И здесь, в этой части, надо посмотреть с точки зрения практики, как это в реальности происходит».

По его мнению, очень важно, чтобы регионы выполняли работу в направлении закрытия подобных заведений.