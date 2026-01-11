Киевский режим показал свою бесчеловечную нацистскую сущность, атаковав Воронежскую, Курскую, Брянскую и Белгородскую области. Москва осуждает эти акты терроризма, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводятся на сайте ведомства.

"По данным Минобороны России, всего было выпущено 33 вражеских беспилотника", – напомнила она.

Как подчеркнула дипломат, основной удар пришелся по жилым кварталам Воронежа, в результате чего погибла молодая женщина. При этом пострадали по меньшей мере три человека, уточнила Захарова.

По ее словам, Киев в качестве цели цинично выбрал максимальное число гражданских объектов, включая более чем 10 многоквартирных зданий и частных домов. Кроме того, при украинской атаке повреждения получили гимназия и несколько административных построек, указала дипломат.

Она отметила, что подобные умышленные убийства демонстрируют агонию киевского режима, который на фоне провалов на поле боя пытается выместить злобу на мирных жителях России. Захарова пообещала, что все организаторы и исполнители преступлений будут наказаны.

"Надеемся, что профильные международные структуры дадут беспристрастную оценку преступным деяниям украинских неонацистов", – добавила она.

БПЛА атаковали Воронеж вечером 10 января. У пострадавших диагностировали черепно-мозговую травму, ранение брюшной полости и легкие порезы.

В одном из зданий из-за падения фрагментов дрона случился пожар. Прибывшие специалисты оперативно ликвидировали огонь. При этом пострадали семь многоквартирных домов, в том числе один строящийся. В основном повреждения получили окна и фасады зданий.