В России прокомментировали желание британского министра «похитить Путина»

Член российского Совета по правам человека (СПЧ) Марина Ахмедова одной фразой прокомментировала слова министра обороны Великобритании Джона Хили о желании похитить президента России Владимира Путина.

Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«А всплывает ли после этого Британия?» — отреагировала она на слова британского политика.

Ранее Хили в разговоре с журналистом издания Kyiv Independent Крисом Йорком заявил, что был бы не против похищения российского лидера, как это произошло с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Он подчеркнул, что был бы не прочь «взять Путина под стражу и привлечь к ответственности».

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет проводить операцию, чтобы захватить Путина. Американский лидер подчеркнул, что у него всегда были хорошие отношения с российским коллегой.