Мадуро передал первое сообщение из тюремной камеры

Жена венесуэльского лидера Николаса Мадуро Силия Флорес сама решила последовать за ним при захвате военными США, заявил российский посол в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров в эфире телеканала «Соловьёв LIVE».

«Люди, которые были свидетелями... сказали, что она сама последовала за ним. То есть брали только его, и она пошла за ним сама. Это подвиг», — цитирует его ТАСС.

По словам дипломата, в ходе операции президент и первая леди пострадали. Он назвал супругу лидера Венесуэлы сильной женщиной и настоящим бойцом.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко сообщал, что супруге Мадуро предлагали остаться на родине, но она отказалась.