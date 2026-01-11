Посол России сообщил о проблемах со связью в Венесуэле при атаке США

Посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» сообщил о проблемах со связью на станциях ПВО в Венесуэле при атаке США.

«Что касается российского ПВО, для того, чтобы им грамотно управлять, нужна грамотная связь. Вот на этом этапе были серьёзные проблемы. То есть станции дальнего обнаружения оказались, по сути, отрезанными от центров принятия решения», — цитирует его ТАСС.

По данным Fox News, Венесуэла не сразу заметила удары США, ПВО не реагировала.

Ранее в Министерстве иностранных дел Венесуэлы заявили о праве Каракаса на самооборону после атаки на страну.