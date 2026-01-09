В МИД РФ отреагировали на обвинения в повреждении посольства Катара в Киеве

Россия непричастна к повреждению здания посольства Катара в Киеве. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в официальном канале МИД России в Telegram.

Российское внешнеполитическое ведомство обратило внимание на то, что украинские источники распространяют информацию о повреждениях катарского посольства, якобы полученных в результате удара 9 января.

«Для Вооруженных сил Российской Федерации дипломатические представительства никогда не являлись объектами огневого поражения. Вблизи катарской дипмиссии также не находились назначенные цели», - говорится в заявлении.

В дипведомстве заметили, что здание пострадало вследствие некорректной работы украинской системы противовоздушной обороны, особо подчеркнув, что Россия рассматривает Катар «в качестве приоритетного партнера и дружественной страны».

Напомним, что российские войска применили ракеты «Орешник» для массированного удара по объектам на Украине в ночь на 9 января. Как заявили в Минобороны РФ, атака стала ответом на террористическую попытку Киева ударить по резиденции президента Владимира Путина в конце декабря.