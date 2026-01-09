Дмитриев ответил на слова премьера Италии о России

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ответил на слова премьер-министра Италии Джорджи Мелони о необходимости диалога с Россией.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

«Уважительный диалог — это всегда хорошо», — высказался он.

Прежде Мелони заявила, что Европейский союз (ЕС) должен говорить с Россией по вопросам Украины.

«Я считаю, что ЕС тоже пора начать переговоры с Россией», — подчеркнула она.

Мелони также усомнилась в необходимости отправки западных военных на Украину. Она дала понять, что Италии пришлось бы отправить слишком много своих солдат для сдерживания России.