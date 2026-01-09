Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своём телеграм-канале отметил, что Кая Каллас, известная своим непрофессионализмом, сначала обвинила Россию в том, что она якобы напала на 19 (!) стран за последние 200 лет, а потом не смогла ответить за запрос депутата Европарламента из Люксембурга, попросившего ее перечислить эти самые 19 стран.

По словам сенатора, Каллас и ее аппарат считали 35 дней, не сосчитали и направили депутату невнятный расплывчатый ответ.