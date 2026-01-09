«Будешь рыдать»: Адам Кадыров ответил Зеленскому на слова о похищении его отца

Помощник и сын главы Чеченской Республики Адам Кадыров в пятницу, 9 января, пообещал привезти президента Украины Владимира Зеленского в Грозный в качестве военного преступника.

Так он отреагировал на призыв политика похитить его отца Рамзана Кадырова.

— Мы найдем тебя везде и это только вопрос времени. И привезем тебя сюда, в Грозный. Не как президента, а как военного преступника. И ты будешь стоять не на сцене, а на земле, которую пытался оскорбить. Ты будешь рыдать и выть, целовать сапоги и молить о прощении, — написал Кадыров в личном блоге.

Он отметил, что время Зеленского «скоро закончится», и после этого лидер киевского режима «пожалеет о каждом сказанном слове».

Кадыров прокомментировал слова Зеленского о похищении

7 января Владимир Зеленский заявил, что США следует использовать «венесуэльский опыт» в проведении силовых операций против представителей российского руководства, в частности, Рамзана Кадырова. В ответ на это глава Чечни высказался, что призыв лидера Украины подтверждает попытки Киева сорвать мирное урегулирование.