Сын Кадырова обратился к Зеленскому и пообещал привезти его в Чечню

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам пообещал привезти Владимира Зеленского в Грозный в случае приказа. Так он ответил украинскому лидеру на призыв украсть Рамзана Кадырова как президента Венесуэлы Николаса Мадуро, обращение опубликовано в его Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Адам Кадыров отметил, что если его отец или президент России отдадут приказ, он «найдет Зеленского везде».

«Я не буду смеяться. Потому что за этим бредом стоит оскорбление. Мы такое не забываем и не прощаем. Мы просто приедем и заберем тебя. Как берут вещь, которая больше не нужна ее хозяевам. И привезем тебя сюда, в Грозный. Не как президента, а как военного преступника», — написал он.

Ранее президент Украины призвал США высадить десант в Чечне и захватить главу республики Рамзана Кадырова.