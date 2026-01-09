В России ответили на призыв Каллас ввести новые санкции в ответ на применение «Орешника»

Призыв главы евродипломатии Каи Каллас ввести новые санкции против России после удара баллистической ракетой «Орешник» по Украине — беспомощный ответ на те действия, которые сам Запад и совершает, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Ничего умного Каллас никогда не говорила. Я не слышал, чтобы она могла сказать что-то вразумительное. Все понимают, что санкции ничего не принесут. Это беспомощный ответ на те действия, которые они сами же совершают. Вместо того чтобы реально решать вопросы мирного соглашения, они выдумывают что-то», — заявил Чепа.

Ранее Каллас призвала к новым санкциям против России. Таким образом зампред Европейской комиссии отреагировала на удар российской баллистической ракетой «Орешник» по Украине.

«Страны ЕС должны увеличить свои запасы средств ПВО и немедленно приступить к реализации своих планов. Мы также должны еще больше повысить цену этой войны для Москвы, в том числе за счет ужесточения санкций», — написала Каллас.

Украина инициирует срочное заседание ООН после удара «Орешником»

Утром 9 января в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы страны нанесли удар ракетным комплексом «Орешник» по Украине. В ведомстве заявили, что атака стала ответом на попытку Киева поразить резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года.