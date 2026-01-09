Пушков оценил идею французских политиков выйти из НАТО

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своём телеграм-канале отметил, что движение "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона через своего вице-спикера в Национальньй ассамблее выдвинула проект резолюции о выходе Франции из НАТО.

Так движение отреагировало на захват Мадуро и нападение США на Венесуэлу и план Трампа "забрать" Гренландию у Дании в нарушение всех норм международного права.

Франция может выйти из НАТО

Реакция французских "левых" понятна, но вряд ли будет иметь продолжение, во всяком случае при Макроне и любом его преемнике из любой из системных политических партий. Для реального выхода Франции из НАТО нужен тектонический сдвиг во французской политике, равный политической революции. Аннексия Трампом Гренландии такой сдвиг не произведет. Словесная "буря" в Европе так и останется бурей в стакане воды.