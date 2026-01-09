Трамп освободил двух россиян из состава экипажа танкера «Маринера»

Президент США Дональд Трамп после обращения России освободил двух россиян из состава команды нефтяного танкера «Маринера». Об этом в пятницу, 9 января, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

— Приступаем к срочной практической проработке всех вопросов, связанных с обеспечением скорейшего возвращения наших соотечественников на Родину, — передает слова дипломата официальный сайт внешнеполитического ведомства.

Американские военные 7 января в высадились на судно «Маринера» в открытом море. По информации министерства транспорта России, танкер получил временное разрешение на плавание под государственным флагом только 24 декабря.

По информации журналистов, судно якобы связано с Венесуэлой, и его преследовали более двух недель. Позже в Сети опубликовали фото попытки захвата танкера. Вскоре США подтвердили задержание.

Что известно о задержанном США танкере "Маринера"

Минтранс отметил, что, согласно нормам Конвенции ООН, в открытых водах действует режим свободы судоходства и ни одно государство не имеет права применять силу к судам, зарегистрированным в других юрисдикциях.