Медведев прокомментировал удар «Орешником» по Украине

Удар ракетным комплексом «Орешник» во Львовской области стал «спасительным уколом галоперидола», который полагается ставить «опасным психам», отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Опасным психам требуется или смирительная рубашка, или спасительный укол галоперидола. Как нынешней ночью на западе бандеровской Окраины», — написал он в Telegram.

Об этом Медведев заявил, рассуждая о том, что нынешние международные отношения превратились с начала года в «форменный Бедлам».

«И вести себя нам нужно соответственно: слишком много буйных вокруг. При понимании того, что таких больных никогда не успокаивают увещевания добрых психиатров. Только санитары с огромными кулаками и флегматичным лицом», — добавил зампред Совбеза.

В ночь на 9 января российские войска в ответ на попытку ВСУ атаковать беспилотниками резиденцию Путина нанесли массированный удар, в том числе комплексом «Орешник», по критически важным объектам на Украине.

В сети после этого появились кадры окрашенного в красный цвет неба во Львовской области.

Украина теперь намерена инициировать срочное заседание Совета Безопасности ООН, а также заседание Совета Украина — НАТО.