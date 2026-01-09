Медведев высказался о возможных новых санкциях США

Медведев — о возможных новых санкциях США: ничего нового, выстоим и в этот раз
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев оценил перспективу введения со стороны США новых санкций для склонения Москвы к «неприемлемым» компромиссам по гарантиям безопасности и территориям.
«Неприятно. Ничего нового. Но выстоим и в этот раз», — написал он в своём Telegram-канале.
Медведев добавил, что санкционная политика США «продолжится при любой погоде».
«Россию будут склонять к таким компромиссам по гарантиям безопасности и территориям, которые для нас абсолютно неприемлемы», — подчеркнул он.
Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что поддержал законопроект, предусматривающий введение новых санкций против России.