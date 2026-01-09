Медведев прокомментировал похищение Мадуро американскими военными

Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро силами США — это хамство и мерзость, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Или, выражаясь красиво, вселенская катастрофа в сфере международных отношений», — сказал он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко убеждён, что похищение Мадуро связано с предательством и сговором.

ЕС обвинили в двойных стандартах на фоне операции США в Венесуэле

3 января США провели масштабную военную операцию в Венесуэле, в ходе которой был захвачен и вывезен из страны венесуэльский президент с женой. Затем Мадуро доставили в следственный изолятор в Бруклине.