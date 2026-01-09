Журналисты китайского издания Baijiahao обратили внимание на то, что постоянный представитель России в Организации Объединенных Наций (ООН) не проявил милосердия к США и жестко раскритиковал их действия в отношении Венесуэлы на заседании Совета Безопасности международной организации.

— Российский представитель привлек внимание своими необычными формулировками... Небензя не стал проявлять милосердия к США, — говорится в публикации.

Также журналисты отметили, что Франция и Великобритания использовали весьма осторожные формулировки, опасаясь задеть Вашингтон, в то время как Москва обвинила США в нарушении международного права и осудила агрессивные действия.

В Китае удивились неожиданной резкости высказываний Небензи, особенно на фоне намечающегося прогресса в российско-американских отношениях. Журналисты полагают, что такие заявления не были спонтанными и отражали недовольство России, которая поддерживает тесные связи с Венесуэлой, передает АБН24.

5 января Василий Небензя заявил, что РФ осуждает акт международной агрессии США в отношении Венесуэлы. По его словам, нельзя допустить, чтобы Вашингтон утвердился в роли международного судьи.