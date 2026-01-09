Трамп ответил на вопрос о разговоре с Путиным после захвата «Маринеры»

Президент США Дональд Трамп не раскрыл, состоялся ли у него телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным после инцидента с захватом танкера «Маринера». Глава Штатов отказался отвечать на соответствующий вопрос журналистов.

В своем заявлении Трамп ограничился лишь подтверждением того, что Соединенные Штаты уже приступили к выгрузке нефти с задержанного судна. Слова американского президента прозвучали в эфире телеканала Fox News.

США хотят предъявить уголовные обвинения членам экипажа судна «Маринера»

В начале января 2026 года в нейтральных водах Северной Атлантики американцами был задержан танкер «Маринера», шедший под российским флагом. Российские политологи уже расценили как акт пиратства, нарушающий международные нормы. Позже стало известно, что изначально судно плавало под флагом Гайаны, но сменило курс, ушло от берегов Венесуэлы в Атлантический океан и получило от капитана порта Сочи временную регистрацию под российским флагом. Подробнее — в материале URA.RU.