Спецпосланник Кремля и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев тайно посетил Париж на следующий день после саммита «коалиции желащих».

Пока украинская делегация вела консультации с союзниками, российский переговорщик был принят в посольстве США, сообщает французское издание Le Monde.

"Российский посланник Кирилл Дмитриев, как сообщается, находится в Париже. Его видели на улице Фобур-Сен-Оноре", - говорится в публикации.

Издание сообщает, что Елисейский дворец подчеркивает, что г-н Дмитриев посещал не президентский дворец 7 января на следующий день после переговоров в Париже между странами-членами коалиции желающих и Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, а получил прием в посольстве США, расположенном рядом с Елисейским дворцом.

Издание называет Кирилла Дмитриева "ключевым связующим звеном между Кремлем и Белым домом" и соавтором проекта мирного соглашения из 28 пунктов.

Появление Кирилла Дмитриева на улице Фобур-Сен-Оноре 7 января 2026 года совпало по времени с пребыванием в Париже украинской переговорной группы. Как раз в это время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и другие члены украинской делегации проводили консультации с советниками по безопасности Франции, Британии и Германии при участии представителей НАТО.