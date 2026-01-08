Дмитриев дал совет сторонникам войны

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев посоветовал европейским сторонникам войны раскрыть информацию об оборонных доходах. Об этом он написал в социальной сети X.

По его словам, европейские «поджигатели войны» внезапно захотели размещать войска «направо и налево».

«Возможно, им следует раскрыть информацию о своей доле участия в оборонных подрядчиках ЕС и получении прибыли от них», — написал он.

Уточняется, что таким образом Дмитриев прокомментировал статью Politico о том, что в Европейском союзе предлагают рассмотреть возможность отправки войск в Гренландию в случае поступления соответствующего запроса от Дании из-за действий США.

Ранее Дмитриев заявил, что Гренландия уже приняла окончательное решение по предложениям США. Он отметил, что ЕС, в свою очередь, продолжит делать то, что у вассалов получается лучше всего: «отслеживать ситуацию».