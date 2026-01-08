МИД России выразил серьезную обеспокоенность в связи с силовым захватом вооруженными силами США нефтяного танкера "Маринера", а также призвал Вашингтон немедленно прекратить незаконные действия и вернуться к соблюдению норм и принципов международного морского судоходства.

"Остановка и досмотр судна в открытом море возможны только по закрытому перечню оснований, таких как пиратство или работорговля, очевидно неприменимых к "Маринере". Во всех остальных случаях подобные действия разрешены исключительно по согласованию с государством флага - в данном случае с Россией", - заявили в российском МИД, напомнив, что Россия не только не давала своего согласия, но, напротив, выражала официальный протест в связи с преследованием танкера кораблем американской береговой охраны.

В этой связи в российском дипломатическом ведомстве указали на то, что высадка американских военных на "Маринеру" и фактический захват судна, а также пленение экипажа невозможно истолковать иначе как грубейшее нарушение основополагающих принципов и норм международного морского права, а также свободы судоходства.

«Наш флот не успел». США захватили танкер под российским флагом. Что об этом пишут военкоры и аналитики

Отсылки США к своему "санкционному законодательству" в МИД России назвали несостоятельными, а заявления отдельных американских представителей о том, что захват танкера будто бы составляет часть более широкой стратегии установления контроля Вашингтона над природными богатствами Венесуэлы, - циничными.

"Решительно отвергаем подобные неоколониальные замашки", - заявили российские дипломаты. "Результатом инцидента с "Маринерой" может стать лишь дальнейшее нарастание военно-политической напряженности в Евро-Атлантике, а также зримое снижение "порога применения силы" против мирного судоходства", - предостерегли в российском внешнеполитическом ведомстве.

Помимо призыва к Вашингтону немедленно прекратить незаконные действия и вернуться к соблюдению норм и принципов международного морского судоходства, МИД России также потребовал от США "обеспечить гуманное и достойное обращение с находящимися на борту танкера в составе экипажа российскими гражданами, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину".