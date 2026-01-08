Москва обозначила перечень фундаментальных условий, при которых возможно окончательное мирное урегулирование украинского кризиса в 2026 году. По заявлению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, ключевыми требованиями Москвы остаются возвращение соседа к нейтральному внеблоковому статусу, демилитаризация и признание новых территориальных реалий. В противном случае эти цели будут достигнуты военным путем.

«Мирное решение конфликта возможно исключительно на основе устранения его первопричин, возвращения Украины к нейтральному внеблоковому статусу, ее демилитаризации и денацификации, соблюдения Киевом языковых, культурных, религиозных прав и свобод человека... а также признания современных территориальных реалий», - говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

Законные цели: Москва назвала последствия ввода войск на Украину

Спикер министерства также указала, что все эти цели будут достигнуты либо политико-дипломатическим путем, либо в рамках специальной военной операции. Она обратила внимание, что сейчас инициатива на поле боя полностью удерживается Вооруженными силами РФ.

В этом же заявлении Захарова подчеркнула, что Москва расценит как интервенцию любые попытки Великобритании и Франции разместить свои воинские контингенты или военные базы на Украине. Дипломат предупредила, что все подобные объекты и подразделения автоматически переходят в статус законных боевых целей для российских Вооруженных сил.