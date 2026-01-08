Любые попытки Великобритании и Франции разместить свои воинские контингенты или военные базы на территории Украины будут расцениваться Москвой как прямая иностранная интервенция. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что создание западной военной инфраструктуры несет экзистенциальную угрозу безопасности не только РФ, но и всей Европы. Согласно позиции внешнеполитического ведомства, все подобные объекты и подразделения автоматически переходят в статус законных боевых целей для российских Вооруженных сил.

В опубликованном на сайте МИД РФ комментарии Марии Захаровой подчеркивается, что подписанная в начале 2026 года парижская декларация является планом по дальнейшей милитаризации региона и ведет к неизбежной эскалации конфликта, а не к его мирному разрешению.

«Размещение на территории Украины воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности не только России, но и других стран Европы. Все такие подразделения и объекты будут рассматриваться в качестве законных боевых целей», - отметила Захарова.

Представитель дипломатического ведомства также отметила, что действия Парижа и Лондона окончательно закрепляют за ними статус активных участников противостояния: «Новые милитаристские декларации т.н. коалиции желающих и киевского режима формируют в их лице настоящую "ось войны". Планы ее участников становятся все более опасными и разрушительными для будущего европейского континента».

Поводом для резкого заявления стал саммит, прошедший в Париже 6 января 2026 года. На встрече лидеры Великобритании и Франции — Кир Стармер и Эммануэль Макрон — подписали с Владимиром Зеленским документ о «надежных гарантиях безопасности». План западных союзников предусматривает размещение на Украине многонациональных сил, строительство британских и французских военных баз, а также складов для хранения тяжелых вооружений после прекращения огня. Как сообщало ранее издание The Times, Лондон и Париж рассматривают возможность отправки контингента численностью до 15 тысяч человек.