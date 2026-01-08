Володин рассказал о планах по ужесточению миграционной политики

Депутаты Государственной думы готовят несколько новых проектов законов, направленных на улучшение миграционной политики. Об этом в четверг, 8 января, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

© Вечерняя Москва

По его словам, среди прочего власти планируют изменить порядок медосмотров для приезжих. Иностранным гражданам, которые прибывают в Россию на срок более трех месяцев, придется проходить медосвидетельствование всего за 30 дней вместо прежних 90.

Кроме того, медицинские организации будут обязаны сразу отправлять результаты заключений в Министерство внутренних дел России. Если они обнаружат у мигрантов опасные инфекции, они также сообщат об этом в Роспотребнадзор, чтобы быстрее выслать этих людей из страны.

Парламентарий добавил, что также планируется ввести административную ответственность для иностранцев за попытки уклониться от медосмотра. Так, за это нарушение они получат штраф, а суд сможет принять решение об их выдворении.

— Планируется установить повышенную уголовную ответственность за подделку официальных документов об отсутствии заболеваний. Эти меры направлены на усиление контроля за мигрантами и повышение общественной безопасности в нашей стране, — написал Володин в своем Telegram-канале.

Депутаты ранее внесли в Госдуму проект закона, которым предлагается запретить мигрантам покупать в России газовые баллончики, электрошокеры и пневматическое оружие малой мощности.