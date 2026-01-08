В Госдуме раскрыли подробности визита депутатов в США

В Москве и Вашингтоне завершается подготовка к визиту делегации Государственной думы в Соединенные Штаты. Главной целью встречи парламентариев двух стран станет обсуждение путей урегулирования украинского кризиса. Ожидается, что состав российской группы будет определен руководством Думы в ближайшие дни, при этом в нее войдут представители ключевых профильных комитетов. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью изданию News.ru подтвердил, что подготовка к визиту ведется уже с декабря.

© Московский Комсомолец

«Подготовка к поездке парламентариев России в США ведется уже пару месяцев. Получила ли Госдума официальные приглашения от США, я не знаю. Могли не успеть получить из-за праздников. Но разговоры о необходимости этой встречи и ее подготовке велись, наверное, в декабре, если не в конце ноября», - сказал парламентарий.

Парламентарий подчеркнул, что повестка визита будет сосредоточена на поиске компромиссов: «Встреча важная, необходимая. Это продолжение диалога по урегулированию украинского вопроса. Нужно, чтобы нас слышали, и мы могли обмениваться мнениями по разным вопросам, а вопросов, как мы видим, все больше и больше. Ситуация в мире непростая, поэтому такие встречи крайне важны».

Член Палаты представителей США Анна Паулина Луна на своей странице в социальной сети X сообщила, что Государственный департамент уже выдал официальное разрешение на приезд четырех российских депутатов. Она уточнила, что направила официальное приглашение коллегам из Москвы посетить Вашингтон до конца текущего месяца для обсуждения «мирных переговоров и других тем». Американская конгрессвумен выразила отдельную благодарность госсекретарю Марко Рубио за содействие в получении необходимых разрешений, отметив, что «обсуждения должны вестись людьми с холодной головой».