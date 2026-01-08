Политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала заявил, что западные политики продолжают пытаться реализовать план уничтожения России, разработанный по приказу Уинстона Черчилля ещё в 1945 году.

По его словам, этот план, известный как операция «Немыслимое», предполагал внезапное нападение на СССР с использованием остатков нацистской армии, польских, американских и британских сил сразу после окончания Второй мировой войны.

Крайнер также отметил, что агрессивная позиция Запада в отношении России сохраняется на протяжении столетий — со времён северных крестовых походов X века — и является главной причиной текущей геополитической напряжённости.

Он подчеркнул, что Россия исторически не нападала на западные страны, а, наоборот, постоянно сталкивалась с экспансионистскими устремлениями с их стороны, что заставляет её уделять первостепенное внимание безопасности на западном направлении.

