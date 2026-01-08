Стало известно о желании Буша-младшего «уникальных отношений» с Путиным

Президент США Джордж Буш-младший в 2001 году заявлял президенту РФ Владимиру Путину о необходимости полностью избавиться от пережитков холодной войны и преобразовать отношения между Москвой и Вашингтоном. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы американского правительства при Университете Джорджа Вашингтона.

Среди обнародованных материалов — меморандум Белого дома по итогам встречи Путина и Буша-младшего в Шанхае в октябре 2001 года. В нём фиксируются слова американского лидера о том, что отношения двух стран нужно сделать уникальными и построить новую всеобъемлющую рамочную конструкцию для противодействия современным угрозам.

«Мы хотим, чтобы наши отношения были уникальными. У нас есть благоприятная возможность перестроить прежние отношения, чтобы отвечать на новые угрозы», — говорил экс-президент.

Буш-младший занимал пост президента США в 2001–2009 годах.