Кадыров высмеял Зеленского

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале призвал Владимира Зеленского сохранить лицо, выполнять свои угрозы лично, как подобает мужчине.

Похищение силами США Николаса Мадуро, президента Венесуэлы, вызвало широкую дискуссию в мире.

Официальные лица и эксперты предположили, что следующими жертвами Вашингтона могут стать главы государств и правительств Кубы, Ирана, ФРГ, Украины, Дании, Канады — все те, кто так или иначе мешал или мешает политике США.

Зеленский предложил США повторить венесуэльский сценарий с Кадыровым

Украинский лидер, в свою очередь, призвал президента США Дональда Трампа осуществить похищение Рамзана Кадырова.

«Скоморох предлагает властям США похитить меня. Заметьте, даже не пригрозил это сделать сам, как сделал бы мужчина. Даже не попытался допустить такую мысль», — отметил Кадыров.

Глава республики заметил, что Зеленский не оставляет его без внимания: «и в розыск меня подаёт, и санкции вводит. Теперь американцев просит помочь, мол, не помогли с вооружением, но хотя бы Рамзана украдите».

Кадыров призвал украинского лидера все же попытаться быть мужчиной, сохранить лицо, не унижаться.