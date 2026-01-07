В Госдуме призвали к жесткому ответу на захват танкера «Маринера»

Захват гражданского судна силами США является «обыкновенным пиратством», заявил в беседе с журналистами портала «Подъём» первый замглавы думского комитета по обороне Алексей Журавлёв.

В среду, 7 января, американские военные в международных водах, на значительном расстоянии от территории США, захватили нефтетанкер «Маринера» (международное наименование M/V Bella 1), шедший от берегов Венесуэлы под российским флагом.

В Пентагоне открыто заявили, что блокада венесуэльской нефти со стороны США «остается в полной силе и в любой точке мира».

Пентагон прокомментировал задержание российского танкера

Репортеры издания попросили депутата прокомментировать действия Соединенных Штатов.

«Это самое обыкновенное пиратство: захват вооружённым американским флотом гражданского судна. По сути то же самое, что и покушение на российскую территорию: ведь танкер шёл под нашим государственным флагом», — отметил Журавлев.

По его мнению, на такие шаги следует отвечать жестко и оперативно. Он добавил, что российская военная доктрина в таких случаях «предполагает даже использование ядерного оружия».

Парламентарий заметил, что в районе, где произошел инцидент с захватом, находятся российские военные корабли.

«Атаковать торпедами, потопить пару американских катеров береговой охраны — нормально они охраняют свой берег в нескольких тысячах километров от него — думаю, США, которые находятся в своеобразной эйфории безнаказанности после спецоперации в Венесуэле, остановить сейчас можно только таким вот щелчком по носу», — констатировал Журавлев.

Ранее в МИД РФ потребовали, чтобы американская сторона обеспечила гуманное и достойное обращение с захваченными моряками, неукоснительно соблюдала их права и интересы, а также не препятствовала их скорейшему возвращению в Россию.