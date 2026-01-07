В Совфеде отреагировали на задержание танкера Marinera

Член Совета Федерации Андрей Клишас назвал пиратством задержание США танкера Marinera. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.

«После "операции правоохранительных органов" с убийством нескольких десятков человек на территории Венесуэлы США занялись откровенным пиратством в открытом море», — заявил он.

По его словам, этот шаг соответствует «пресловутым правилам» в нарушение норм международного права.

Ранее американские военные поднялись на борт танкера Marinera, который шел под российским флагом в Северной Атлантике. По данным журналиста Fox News Лукаса Томлинсона, это произошло «между Исландией и Британскими островами до того, как туда прибыли российские военные корабли и подводная лодка».