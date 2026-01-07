В МИД РФ обратились с жестким требованием к США

Власти США не должны препятствовать скорейшему возвращению на Родину российских моряков, членов экипажа танкера «Маринера», заявили в МИД РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В среду, 7 января, силы США при помощи ВВС Британии захватили в международных водах нефтетанкер «Маринера», шедший под российским флагом.

В Пентагоне объяснили действия военных тем, что «блокада в отношении подсанкционной и незаконно добытой венесуэльской нефти остается в полной силе и в любой точке мира».

Пентагон прокомментировал задержание российского танкера

В МИД отметили, что Москва внимательно отслеживает сообщения о высадке американских военных на шедшее под российским флагом судно в Северной Атлантике.

«С учетом поступающей информации о наличии среди экипажа российских граждан требуем от американской стороны обеспечить гуманное и достойное обращение с ними, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Минтрансе РФ напомнили, что в открытом море действует режим свободы судоходства и никакое государство не имеет права применять силу против судов, зарегистрированных в юрисдикциях иных стран.