Минтранс подтвердил захват российского танкера

Задержание танкера "Маринера", шедшего под российским флагом, в Северной Атлантике неправомерно, так как, согласно Конвенции ООН по морскому праву, в открытом море действует режим свободы судоходства. Такой комментарий приводится в Telegram-канале Министерства транспорта РФ на фоне задержания судна военно-морскими силами США.

В ведомстве рассказали, что "24 декабря 2025 года судно "Маринэра" получило временное разрешение на плавание под государственным флагом Российской Федерации, выданное на основании российского законодательства и норм международного права".

Однако сегодня около 15 часов по московскому времени в открытом море (за пределами территориальных вод каких-либо государств) на судно высадились военно-морские силы США, связь с судном была утеряна.

"В соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в водах, в открытом море действует режим свободы судоходства, и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств", - прокомментировали в Минтрансе.

Ранее Европейское командование ВС США официально сообщило о задержании танкера "Маринера" под российским флагом в Северной Атлантике. Утверждается, что основанием является ордер федерального суда США.