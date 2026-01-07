Канцлер Германии Фридрих Мерц своими словами о выезде молодых украинцев в Европу намекнул украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что тот не всех перемолол. Так на заявление немецкого политика ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Мерц как бы интересуется, почему после такого количества оружия и денег, поставленного Западом киевскому режиму, Зелинский не всех перемолол, и "ще не вмерла"», — написала дипломат.

Ранее канцлер Германии заявил, что президент Украины должен принять меры, чтобы молодые мужчины оставались в стране и проходили службу, а не уезжали в Европу. Мерц уточнил, что этот вопрос уже обсуждался в Брюсселе.