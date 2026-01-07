Российский сенатор Андрей Клишас предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону направить войска на защиту Гренландии, а не Украины. Об этом Клишас написал в своем Telegram-канале.

Шестого января участники «коалиции желающих» согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Париж, Лондон и Киев подписали соглашение о размещении сил на территории Украины после завершения конфликта с Россией. Власти РФ неоднократно называли неприемлемым присутствие западных войск на Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что допускает отправку французских военных на Украину в рамках этого соглашения. В то же время он подчеркнул, что эти силы «не будут вовлечены в боевые действия».

«Лучше бы направили в Гренландию», - так заявление Макрона прокомментировал Клишас.

В Белом доме ранее заявили, что президент США Дональд Трамп рассматривает различные варианты взятия Гренландии под контроль, включая «использование американских военных». Трамп считает контроль над Гренландией приоритетом национальной безопасности США. Лидеры ведущих европейских стран и Канады выразили поддержку Гренландии, заявив, что остров принадлежит гренландцам.