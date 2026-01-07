Сенатор Мурог предложил увеличить лимит подарков учителям до 5–10 тыс. рублей

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Введение в законе понятия "подарок в знак признательности" учителям и повышение лимита стоимости таких подарков до 5-10 тыс. рублей позволит избежать абсурдных ситуаций, связанных с нынешними ограничениями на дарение педагогам. Об этом заявил ТАСС член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог.

По мнению сенатора, действующий лимит на подарки в 3 тыс. рублей "слабо соответствует реальной стоимости подарков". "С учетом роста цен даже простые символические знаки внимания, вроде цветов и сладостей, могут превысить этот порог. Повышение допустимой суммы до 5-10 тыс. рублей, вероятно, помогло бы избежать абсурдных ситуаций, когда искреннее проявление благодарности трактуется как правонарушение", - добавил он.

При этом важно сохранить прозрачность в этой сфере "и понимать, что речь идет о коллективной инициативе родителей, а не о попытках индивидуального влияния на учителя", подчеркнул парламентарий. "Следует юридически закрепить само понятие "подарка в знак признательности" и исключить возможность превращения дорогостоящих презентов в инструмент давления или конфликт интересов. Оптимальный подход - поиск баланса между уважением к профессии педагога и соблюдением антикоррупционных принципов, возможно, с введением гибкого механизма регулирования и отчетности по подобным ситуациям", - сказал сенатор.

Согласно статье 575 Гражданского кодекса, в России запрещено дарение учителям, врачам и чиновникам, "за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает 3 тыс. рублей".