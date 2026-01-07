Президент России Владимир Путин назвал святой миссию российских военнослужащих.

Об этом он заявил после рождественского богослужения, которое посетил в храме великомученика Георгия Победоносца в Подмосковье.

«Сегодня мы отмечаем замечательный светлый праздник — Рождество Христово. И очень часто называем Господа спасителем, потому что он пришёл как-то на землю для того, чтобы спасти всех людей. Вот и воины, воины России, они всегда как бы по поручению Господа исполняют эту самую миссию — защиты Отечества и её людей, спасение Родины и её людей», — сказал глава государства.

Также российский лидер пожелал воинам СВО, чтобы ангел-хранитель всегда был рядом.

Ранее сообщалось, что Путин после рождественской службы пообщался с участниками СВО и их семьями.