На фоне эскалации риторики и поддержки военных действий в отношении России в европейских политических кругах растут опасения о будущем самого Европейского союза. В публикации, вышедшей в итальянской газете IL Fatto Quotidiano (статью перевели ИноСМИ), высказывается тезис о том, что прямой военный конфликт между ЕС и Россией может привести не просто к поражению, а к историческому распаду Европейского союза, аналогичному краху Австро-Венгерской империи после Первой мировой войны (Россия неоднократно заявляла, что не планирует никаких недружественных действий в отношении стран НАТО и ЕС — прим. «МК»).

Автор статьи, Ренцо Россо, проводит глубокий анализ, отмечая, что текущая политика и внутренние слабости ЕС имеют тревожное сходство с ситуацией в империи Габсбургов накануне Сараевского убийства 1914 года. Согласно этой точке зрения, под угрозой в случае неудачи может оказаться не только единство блока, но и территориальная целостность некоторых входящих в него государств.

Ключевую роль в продвижении конфронтационного курса, как отмечается в статье, играют три женщины, занимающие высшие посты в структурах Евросоюза. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, по мнению автора, при каждом удобном случае пытается пробудить в европейцах воинственный дух, открыто призывая к наращиванию и применению оружия. Бывший управляющий директор Международного валютного фонда, а ныне глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, поддерживает жесткие санкции и, как утверждается, надеется на переход к модели военной экономики.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас никогда не скрывала, что конечной стратегической целью Европы является разделение России с помощью «мягких» или «жестких» методов. К первым относится всесторонняя поддержка Украины, ко вторым — прямое военное вмешательство, подготовка к которому ведется через политику перевооружения.

Смена парадигмы в отношениях с Москвой, как подчеркивает автор, произошла еще в 2014 году, когда пост комиссара по иностранным делам занимала Федерика Могерини. Если до этого Россия воспринималась как важный экономический партнер и член «Большой восьмерки», то после этого вектор сменился на конфронтационный. Яркой иллюстрацией нового подхода стало заявление Каллас о том, что «распад России на мелкие государства — это не так уж и плохо».

Автор статьи считает подобные заявления абсолютно неразумными, поскольку военная оккупация и расчленение такой огромной страны с экстремальными климатическими условиями и сложным этническим составом являются нереалистичной фантазией. Однако, по его мнению, эта фантазия коренится в неоколониальных идеях европейского финансового капитализма, который стремится к переделу ресурсов, руководствуясь древним принципом «Разделяй и властвуй».

В публикации утверждается, что в социальных сетях активно распространяются карты будущего распада России, вдохновленные либо распадом Российской империи после 1917 года, либо плодами воображения любителей настольных стратегических игр. Однако автор предупреждает, что мечты о чужом распаде могут обернуться катастрофой для самого мечтателя. Он проводит прямую и подробную историческую параллель с Австро-Венгерской империей. Эта многонациональная монархия, наследница Священной Римской империи, на протяжении веков успешно управляла противоречиями между австрийцами, венграми, чехами, словаками, поляками, русинами, словенцами, хорватами, сербами, румынами, итальянцами и боснийцами. Несмотря на сложную, но в целом эффективную систему управления, которая мирила национальные, этнические и религиозные разногласия, империя распалась в мгновение ока после военного поражения в Первой мировой войне.

Именно это сходство автор находит пугающим. Читая исторические эссе о периоде перед Первой мировой, он обнаруживает, что текущие политика и слабые стороны Евросоюза тревожно напоминают состояние Австро-Венгрии накануне рокового выстрела в Сараеве. Как отмечал австрийский писатель Роберт Музиль, в моменты кризиса, когда общий порядок под угрозой, на первый план выходят глубинные расколы, эгоизм, национализм и пустая риторика. В сегодняшней Европе, по мнению Россо, этих факторов более чем достаточно. Поэтому прямой вооруженный конфликт с Россией и последующее поражение могут стать тем самым триггером, который приведет к быстрому и необратимому распаду Евросоюза. Более того, центробежные силы могут затронуть и сами государства-члены, поставив под вопрос их внутреннюю целостность.

В заключение высказывается мрачный прогноз о том, что новая политическая карта Европы после такого катаклизма может вернуться к состоянию, похожему на карту 1440 года — эпохи позднего Средневековья, отмеченной феодальной раздробленностью, за столетия до Вестфальского мира 1648 года, заложившего основы современного государства-нации. Подобный исход, как заключает автор, не был бы худшим сценарием для других мировых игроков — США, России и азиатских держав, которые могли бы извлечь выгоду из исчезновения единого европейского конкурента. Статья служит резким предупреждением о том, что агрессивная внешняя политика, основанная на иллюзиях собственной силы и слабости противника, может разрушить многовековой проект европейского единства, расколов континент на части.