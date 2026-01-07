Владимир Путин поздравил православных с Рождеством
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан, всех граждан России, празднующих Рождество, с этим светлым праздником. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.
"Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей надежду, радость приобщения к отеческим духовным традициям, передающимся из поколения в поколение", - подчеркнул глава государства.
Путин отметил огромный и уникальный вклад РПЦ и других христианских конфессий в единение общества, сбережение наследия и воспитание молодежи.
"Религиозные организации уделяют неустанное внимание делам милосердия и благотворительности, заботятся о тех, кто нуждается в помощи, поддерживают участников и ветеранов специальной военной операции, многое делают для гармонизации межрелигиозного и межнационального диалога в нашей стране", - оценил он.