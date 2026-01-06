В России назвали цели похищения Мадуро

Атака США на Венесуэлу и похищение ее президента Николаса Мадуро имеет краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели. Об этом в своем Telegram-канале рассказал российский сенатор Алексей Пушков.

По его словам, краткосрочные цели заключаются в демонстрации силы США, усмирении «отбившихся латиноамериканских лидеров» и в «закрытии» Венесуэлы от иностранного влияния. Долгосрочной целью сенатор назвал обеспечение доступа американских компаний к венесуэльской нефти.

«При этом исключительно важной представляется Вашингтону среднесрочная цель — подорвать снабжение нефтью экономики своего главного конкурента на мировой арене — Китая. Именно Китай является основным покупателем венесульской нефти», — подчеркнул он.

Ранее МИД России поддержал кандидатуру Делси Родригес на пост главы Венесуэлы. Утверждается, что это демонстрирует решимость страны сохранить законную вертикаль власти в рамках неоколониальных угроз и вооруженной агрессии извне.