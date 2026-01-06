В мире наступила эра перерисовки карт влияния. Об этом во вторник, 6 января, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

— Эпоха перерисовки карт влияния, — написал он.

Так Дмитириев прокомментировал шуточную карту с красными линиями, где мир поделен на три зоны влияния между американским лидером Дональдом Трампом, президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что перед Украиной стоит выбор: быть с Россией или вовсе исчезнуть с карты мира, а также ради сохранения страны украинским властям следует перестать противопоставлять себя всему русскому.

До этого главный редактор RT Маргарита Симоньян высказалась о том, что Польша и Литва, как стервятники и гиены, подобрали западные части русских земель в тяжелый период истории Руси после монголо-татарского ига, а Российская империя просто вернула их позже.