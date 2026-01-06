В России отреагировали на публикацию Госдепа США на русском языке

Россия ни с кем не играет в политические игры и последовательно действует согласно своим заявлениям в Анкоридже, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Государственный департамент США сделал публикацию на русском языке с призывом «не играть в игры с президентом Дональдом Трампом». Соответствующий пост появился в официальном аккаунте ведомства.

Депутат отметил, что сегодня некоторые американские службы, говоря о мирном соглашении, посчитали, что Россия играет в политические игры. При этом Москва последовательно идет с США по Анкориджу, добавил парламентарий.

В России предсказали судьбу Гренландии при Трампе

«В Анкоридже мы обозначили свою позицию, и мы ее придерживаемся. ЦРУ через несколько часов после нашего заявления об атаке на резиденцию сразу же ответили, что у них нет никакой информации, но абсолютно понятно, что без спецслужб сделать такую атаку было невозможно. Они оценили наше заявление о том, что мы вынуждены будем пересмотреть свое отношение к переговорам, и это логично. Потому что в любом случае вопрос с нацистами надо решать», — указал Чепа.

Ранее президент США Дональд Трамп признался, что обсуждал возможность ужесточения санкций против России. Американский лидер подтвердил, что обсуждает множество законопроектов с членами Конгресса.