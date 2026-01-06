В МИД России сообщили, что внимательно наблюдают за нестандартной ситуацией, возникшей вокруг российского нефтяного танкера «Маринера», за которым, по имеющимся данным, ведут слежку военные структуры США и НАТО. Об этом представители внешнеполитического ведомства рассказали изданию «Известия».

В дипслужбе уточнили, что судно находится в Северной Атлантике, совершает рейс в нейтральных водах и ходит под государственным флагом Российской Федерации. Подчеркивается, что действия экипажа и маршрут следования полностью соответствуют требованиям международного морского права.

В министерстве обратили внимание на то, что уже несколько суток за танкером следует корабль Береговой охраны США, несмотря на то, что расстояние до американского побережья составляет порядка четырех тысяч километров.

Российская сторона также дала понять, что ожидает от западных государств неукоснительного соблюдения принципов свободы навигации в открытом море, которые они регулярно декларируют на международных площадках.