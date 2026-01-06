Дмитриев: США, решив вопрос с Гренландией, могут переключиться на Канаду

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев высказал мнение, что Соединенные Штаты уже решили вопрос с Гренландией и, пользуясь бездействием Европейского союза, могут обратить внимание на Канаду. Об этом он написал в социальной сети X, прокомментировав текущую геополитическую ситуацию.

«Гренландия, похоже, уже решенный вопрос, ЕС будет продолжать делать то, что вассалы делают лучше всего: "следить за ситуацией" и демонстрировать двойные стандарты. Канада следующая?» — отметил Дмитриев.

Позже он откликнулся на публикацию пользователя, приложившего карту мира, якобы разделенную на сферы влияния между лидерами США, России и Китая, добавив: «Эпоха перекройки карт влияния, ЕС "внимательно следит" за ситуацией».

Эти заявления прозвучали на фоне обострения дискуссии вокруг статуса Гренландии после недавних заявлений Белого дома, ставящих под сомнение право Дании на владение островом. Евросоюз, по мнению Дмитриева, демонстрирует пассивность и двойные стандарты в вопросах суверенитета, что может создать прецедент для аналогичных действий США в отношении других территорий, включая Канаду. Подобная риторика отражает растущую напряженность в пересмотре зон влияния на мировой арене.