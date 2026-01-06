Россия не выйдет из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Всемирной торговой организации (ВТО) и ЮНЕСКО. В этом уверен председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Перечисленные организации действуют не без проблем, поскольку сказывается влияние так называемой коалиции желающих. Однако Москва в состоянии с этим справляться, пояснил сенатор в беседе с ТАСС.

В ВОЗ уверены, что выход РФ из организации не в интересах Москвы

«Для нас важны возможности, которые представляют эти организации в соответствующих областях…. Поэтому мы будем оставаться там, поскольку считаем эти организации нашими», — подчеркнул Карасин.

