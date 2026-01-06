В России предсказали судьбу Гренландии при Трампе
Судьба Гренландии зависит от решимости американского президента Дональда Трампа, а не от Дании. Об этом в своем Telegram-канале конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
Пушков также предсказал, что никакого военного конфликта из-за Гренландии не будет. Он предположил, что НАТО столкнется с кризисом, но он не продлится долго, и Дания не выйдет из альянса.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на обещание президента США Дональда Трампа установить контроль над Гренландией. В обращении к Европе Туск использовал крылатую фразу из романа «Три мушкетера» Александра Дюма «один за всех и все за одного».